“وكـالـة عــدل الرسميـة“ توضح حالات الإقصاء من سكنات عدل || aadl3inscription2024 dz الرابط المباشر

أعلنت الجهات المسؤولة عن حالات الإقصاء من سكنات عدل حيث أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يتعرضوا لسحب الوحدات السكنية منهم وهذا بسبب مجموعة من الأشياء التي يقوم بها المواطن وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الشروط التي يجب التحقق من توافرها لدى المتقدمين على سكنات عدل وهذا لتجنب الرفض أو الإقصاء.

حالات الإقصاء من سكنات عدل

سوف نوضح لكم فيما هو آت حالات الإقصاء من سكنات عدل وسوف نوضح لكم الأسباب أيضا وهذا ما ذكره وزير السكن والعمران محمد سيدي:

يتم استقصاء الحالات التي يكون راتبها أكثر من 118.000 دينار وذلك لأن تلك الوحدات مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

إذا قام صاحب الوحدة بمهاجرة البلاد لفترة طويلة سوف يتعرض للاستقصاء.

في حالة امتلاك المواطن لوحدة سكنية خاصة به أو بزوجته لم يحصل على سكنات عدل.

يتم رفض الحالات الذين أعمارهم أكثر من سبعين عام.

الأشخاص الذين استفادوا من برامج الدعم الأخرى.

إذا كان المواطن لديه القدرة على شراء وحدة سكنية خاصة به سوف يتم رفض طلب التقديم على سكنات عدل.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب التحقق منها عند التقديم على سكنات عدل وهي: