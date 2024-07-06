زغرطي يا ست الكل تقدري تضيفي ابنك أو بنتك في التموين بسهولة🔥💃”.. تعرف شروط إضافة المواليد في التموين وخطوات تسجيلهم 2024.. هنا التفاصيل كاملة

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين عن شروط إضافة المواليد وطريقة إضافتهم، خاصة بعدما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات المستحقة للحصول على التموين، حيث يعتبر التموين أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية إلى المواطنين من أجل مساعدتهم في التغلب على ظروف الحياة الصعبة التي يمر بها المواطن، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعاني الفترة الماضية من العديد من التقلبات التي أثرت على جميع دول العالم.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

قامت وزارة التجارة والتموين بوضع مجموعة من الشروط من أجل إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، وهذه الشروط عند توفرها يمكن للمواطن إضافة ابنه أو ابنته، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

لا يقل عمر الابنة أو الابن عن أربع سنوات.

لا يتجاوز عدد أفراد الأسرة أربع أشخاص.

أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري لصاحب البطاقة 3000 جنيه.

أن تكون البطاقة التموينية لثلاث أفراد فقط، ويمكن إضافة فرد آخر بشرط أن يكون من الأسر الأولى بالرعاية.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

بعدما تعرفنا على شروط إضافة المواليد يمكن تسجيل المواليد في بطاقة التموين بكل سهولة من خلال السير على الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

حدد خيار “خدمات التموين”.

اختيار أيقونة “إضافة المواليد”.

بعد ذلك تحديد خيار “إضافة المواليد الجدد على البطاقة”.

إدخال اسم الابن أو الابنة التي تريد إضافتها على بطاقة التموين.

كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

تحديد صلة القرابة.

النقر على أيقونة “إضافة”.

الفئات المستحقة لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين