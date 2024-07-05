بضغطة واحدة اعرف طريقة شحن بطاقة ببجي وكيفية شراء الشدات من خلال بطاقات آيتونز

أصبحت عملية شحن لعبة ببجي موبايل من أسهل الأمور وهناك العديد من الطرق المتاحة للشحن، اليوم سنناقش معًا أفضل الطرق لشحن ببجي موبايل في أقل من دقيقة وبشكل آمن في جميع أنحاء العالم، كذلك نعرض كيفية الحصول على شدات PUBG-Mobile وطريقة الشحن في مصر تحديدًا.

ما هي أفضل طرق لشحن شدات ببجي؟

هناك عدة أساليب بسيطة للغاية يمكن من خلالها شحن شدات ببجي بشكل آمن تمامًا دون القلق من التعرض لعمليات الاحتيال من قبل الآخرين أو تعريض حسابك لخطر الحظر الدائم من اللعبة، سنقوم بذكر أهم هذه الأساليب في الفقرات التالية:

1- بطاقات ببجي:

أولى وأسهل الطرق لشحن شدات ببجي هي عبر شراء بطاقة ببجي وشحنها في حسابك داخل اللعبة، ويمكنك العثور على أفضل الأسعار لهذه البطاقات في المملكة العربية السعودية على موقع بطاقاتي، الذي يتخصص في بيع كافة بطاقات الألعاب بأسعار ممتازة داخل المملكة.

طريقة شحن بطاقة ببجي

يمكنك شحن بطاقة ببجي عبر اتباع الخطوات التالية:

اشتري البطاقة من خلال موقع بطاقاتي .

. بمجرد شرائك للبطاقة ستتلقى رمز تفعيلها على بريدك الإلكتروني خلال ثوان.

بعد حصولك على رمز البطاقة، قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Pubg من خلال الضغط هنا.

كتابة اسم الـ ID الخاص بك في اللعبة الذي ترغب في شحن الشدات له، وبعد ذلك أدخل كود البطاقة الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني.

أدخل الأحرف والأرقام التي تظهر في الصورة واضغط على زر Redeem.

2- بطاقات آيتونز

هذه الطريقة موجهة لمستخدمي هواتف الآيفون وأجهزة الآيباد فقط، لذا إذا كنت لا تمتلك جهازًا بنظام iOS ينبغي عليك تجنب اتباع هذه الطريقة، من خلال رصيد حساب Apple ID الخاص بك، الذي يتم تعبئته بواسطة بطاقات آيتونز.

طريقة شراء شدات ببجي برصيد آيتونز

يمكنك بكل سهولة تعبئة شدات ببجي في حسابك، فقط اتبع الخطوات التالية: