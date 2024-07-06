“خلال ساعات” نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول علـمي وأدبـي حسب الاسم فقط من خلال موقع وزارة التربية الرسمي moed.gov.sy

أعلنت وزارة التربية عن موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2024 باليوم والساعة، وينتظر الطلاب ميعاد ظهور النتيجة بقلق وتوتر وذلك لأن مرحلة الثانوية العامة أو البكالوريا من أهم المراحل التعليمية، والتي يترتب عليها نوع التعليم الذي سيدرسه الطالب فيما بعد، لذلك يسعى كل طالب إلى الحصول على درجات عالية حتى يتمكن من الالتحاق بالكلية التي يطمح بالالتحاق بها، وفي هذا المقال ستعرف الموعد الرسمي لظهور النتيجة ورابط الاستعلام عنها.

نتائج البكالوريا سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا أنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 والبكالوريا المهنية يوم غداً الأحد الموافق 7 تموز أي شهر يوليو الحالي، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا، وسيتم تفعيل رابط الحصول على النتيجة الساعة 10 صباحًا، وذلك حيث انتهت بالفعل في الساعات الأخيرة أعمال التصحيح والمراجعة ويتم الآن العمل على تجميع ورصد درجات الطلبة والطالبات في كل المحافظات ولجميع الأقسام، بحيث يتم تجميع النتائج في كشوفات ويتم عقد مؤتمر صحفي لاعتمادها وإعلان نسب نجاح الطلاب وكذلك إعلان تفاصيل الأوائل.

لينك نتائج البكالوريا سوريا 2024

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 عقب الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزير التربية وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات التي سنوضحها، كالآتي:-