استخــدام آمــن دون حظـــر.. تحميل واتساب عمر الأزرق مميزات فريدة وإضافات منوعة (1000 ميــزة مبهــرة)

يبحث عدد كبير من المستخدمين عن خطوات تحميل واتساب عمر الأزرق وهو من إصدار الواتساب التي انتشرت في الفترة القليلة السابقة وقام باستخدامها عدد كبير من المستخدمين، حيث أن تطبيق الواتساب واحد من التطبيقات التي أصبح يتم استخدامها في جميع المجالات المختلفة ومن الصعب الاستغناء عنه ويعد واتساب عمر من النسخ التي تسهل الكثير من الأمور عند الاستخدام وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
واتساب عمر الأزرق
لكل من يرغب في تحميل واتساب عمر الأزرق يجب العلم أنه يتم تحميله من خلال متصفح الويب وليس متجر جوجل بلاي كما هو الحال في الواتساب الرسمي وهذا قد يتسبب في نقل الفيروسات إلى جهازك لذلك يجب الحرص على تحميل برنامج فيروسات عند استخدام البرامج المعدلة وهذا حفاظا على بياناتك.
مميزات واتساب عمر الأزرق
يقدم واتساب عمر الأزرق الكثير من المزايا التي لا حصر لها والتي تجعلك تقوم بتحميل التطبيق على الفور وهي:
- يوجد به ميزة تحميل الحالات بشكل تلقائي دون أن تقوم بطلبها من صاحبها.
- يمكنك من خلال واتساب عمر الأزرق إخفاء المحادثات التي لا ترغب أن يراها أحد.
- يوجد به ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها.
- من أكثر ما يميز واتساب عمر الأزرق أنه يمكنك قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل.
- يمكنك إرسال ما يصل حتى 90 صورة وتلك الميزة غير متوفرة في الواتساب الرسمي.
- تم العمل على تحسين النسخ التلقائي والذي يتم بشكل يومي.
- يمكنك تفعيل ميزة إلغاء الخطين الأزرق وهذا يجعلك تقوم بقراءة المحادثات دون أن يعرف المرسل.