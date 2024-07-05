“هُنـــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ كيفية تحميل تطبيق وكالة عدل 3 aadl للتسجيل في سكنات عدل 2024 بالجزائر inscription

أعلنت وكالة عدل 3 aadl عن وجود تطبيق إلكتروني والذي يمكن للمواطنين تحميل هذا التطبيق والتقديم من خلاله على سكنات عدل، ويجب العلم أن سكنات عدل هي عبارة عن وحدات سكنية مدعمة والتي يكون سعرها قليل مقارنة بالوحدات السكنية الأخرى ويتم منحها للأشخاص الذين ليس لديهم سكن ثابت ويتم تسديد قيمة الوحدة ع إلى شكل قسط شهري ولكن بشرط أن يكون المواطن قادرا على تسديد تلك الأقساط وإلا سوف يتعرض لسحب الوحدة منه، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وكالة عدل 3 aadl

أعلنت وكالة عدل أنه سوف يتم فتح استمارة التسجيل على سكنات عدل 3 بداية من يوم الجمعة الموافق 5 من يوليو بداية من الساعة 9 مساء وسوف يظل مفتوح لمدة 6 ساعات متواصلة، وسوف يتم فتح التقديم مرة أخرى وهذا يوم السبت الموافق 6 من يوليو وذلك بداية من الساعة 8 صباحا وسوف يظل مفتوح لمدة 10 ساعات، ويمكن لجميع المواطنين التقديم على سكنات عدل من خلال التطبيق الرسمي وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب تحميل تطبيق وكالة عدل من خلال متجر التطبيقات. بعد ذلك قم بتحديد الولاية التي تقيم بها. في الخطوة التالية سوف يتطلب منك إدخال رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي. سوف يظهر أمامك رمز قم بكتابته بشكل دقيق في الحقل المخصص. بمجرد الدخول على الصفحة الرسمية انقر على استمارة التقديم على سكنات عدل وقم بإدخال البيانات المطلوبة. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

رابط التقديم على سكنات عدل 3

يرجى اتباع الخطوات التالية عند التقديم على سكنات عدل 3: