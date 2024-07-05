وزارة التربية والتعليم تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 الدور الأول “علمي وأدبي” عبر moe-ye.net

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن قرب اعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانيه للطلاب، وبدأت المرحلة الأخيرة ألا وهي مرحلة تجميع درجات الطلاب لرفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية وموقع الإدارة العامة للاختبارات، وفي هذا المقال ستعرف موعد ظهور النتيجة وطريقة الاستعلام من خلال موقع الوزارة أو من خلال رسائل SMS.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية اليمنية أن النتيجة ستظهر يوم الأحد القادم الموافق 7 يوليو/تموز 2024، ويمكن للطلاب أن يستعلموا عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم وبعد الإعلان عن الطلاب الأوائل، وأكدت الوزارة على أنه تم الأخذ في الاعتبار مصلحة الطالب وتم مراجعة التصحيح لأكثر من مرة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة:

ادخل على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم اليمنية .

. يمكنك أيضًا أن تستعلم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للاختبارات.

اختر قائمة خدمات الوزارة، ثم اضغط على “نتائج الامتحانات”.

ستظهر أمامك قائمة اختار منها نتيجة الثانوية العامة وحدد العام الدراسي 2023-2024.

ثم اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

انتظر ثواني قليلة وستظهر أمامك النتيجة والدرجات التي حصل عليها الطالب بالتفصيل في كل مادة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 من خلال رسائل SMS

وضحت وزارة التربية اليمنية عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 باستخدام رسائل SMS وذلك من خلال الخطوات التالية: