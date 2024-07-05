“استعلم الأن”.. عن الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق العقاري وكيفية الحصول على الدعم

يعمل الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية على توفير حلول تمويلية دعمك يساوي قسطك، حيث يعتبر الحل التمويلي واحد من أفضل الحلول المقدمة للمواطنين بشأن امتلاك وحدة سكنية تحت الإنشاء، بالإضافة أيضا إلى تطبيق الشراكة مع بنك البلاد للدعم السكني دعمك يساوي قسطك، حيث أن هذا الدعم يوفر الكثير من المميزات للمستفيدين، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

ما هو الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك

يعمل الصندوق العقاري بالمملكة السعودية على توفير مزايا تنافسية للمستفيدين، فإذا كنت ترغب في امتلاك وحدة سكنية مميزة، فلا تردد في الإستفادة من برنامج دعمك يساوي قسطك، وقد قام البنك بوضع مجموعة من الشروط والضوابط الواجب الإلتزام بها، بالإضافة إلى مجموعة أخري من المميزات المتعددة، والتي تتمثل في الدعم السكني وأيضا الدعم العيني بالإضافة إلى دعم الضمانات وغيرها الكثير.

ما هي مزايا برنامج الدعم السكني دعمك يساوي قسطك

هناك مجموعة من المميزات التي يعمل برنامج الدعم السكني دعمك يساوي قسطك على تقديمها للمستفيد، وذلك حتى يتمكن المستفيدين من الإستفادة من هذه المزايا،من ضمن هذه المزايا:

يقدم للمستفيد مجموعة من الضمانات، والدعم العيني، وأيضا الرهن الميسر.

بالإضافة إلى العمل على تقليل قيمة الإيجار للمستفيد، لحين استلام الوحدة السكنية.

الحلول التمويلية التنافسية المقدمة للمستفيد تعمل على تلبية احتياجاته.

تبلغ قيمة القسط الشهري 400 ريال سعودي، وهو من إحدى الخيارات المقدمة للمستفيد.

كيفية الحصول على الدعم السكني

يعمل الصندوق العقاري بالمملكة السعودية المتمثل في برنامج دعمك يساوي قسطك على توفير بعض الخطوات، التي من خلالها يمكن الحصول على الوحدة السكنية، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي: