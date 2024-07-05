“رابط رسمي” نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات fany emis gov eg

يبحث عدد كبير من الطلبة والطالبات عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، التي أصبحت من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وتحديداً بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرابة الإنتهاء من أعمال التصحيح لكراسات الإجابة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 ورابط الإستعلام عنها …..

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك تيسيراً على الطلاب وتجنب الذهاب للمدارس والتعرض للأجواء الحارة التي تضرب عدد كبير من المحافظات المصرية، وإليكم خطوات الإستعلام …..

أولاً يجب زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني على الإنترنت.

حدد الفصل الدراسي الثاني 2024.

اكتب رقم جلوس الطالب في الخانة الموضحة أمامك.

ثم اختر تخصص الطالب صناعي زراعي تجاري .

اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عنها.

أما في حالة عدم ظهور النيجة يجب التأكد من رقم الجلوس أو الذهاب للمدرسة التايع لها الطالب.

موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 ، وأكدت الوزارة إلى أنها كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات المصرية للتأكد من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وتجنب حدوث أي أخطاء قد تتسبب في نقص في المجموع الكلي للطالب، وتمنى وزير التعليم المصري مزيد من النجاح والتوفيق للطلاب في المرحلة المقبلة.