لولو يا لولو وينك يا لولو .. تردد قناة وناسة بيبي القناة الأولى المفضلة للأطفال في العالم العربي

تهتم جميع الأمهات في كافة أنحاء العالم العربي بالتعرف على تردد قناة وناسة بيبي، لأن هذه القناة تعرض المحتوى الذي يساعد في إسعاد الأطفال وتحقيق الترفيه وأجواء السعادة له، كما تساعدهم في الالتزام والانضباط، وذلك جعل قناة وناسة بيبي هي من أحسن القنوات المخصصة للأطفال الصغار، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة كما سنوضح لكم مميزات قناة وناسة بيبي

تردد قناة وناسة بيبي

يتميز تردد القناة بإتاحته بشكل مجاني، وذلك جعل القناة تدخل في جميع المنازل والبيوت، وتقوم إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها بشكل دوري، وإليكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عربسات كالتالي:

تردد وناسة بيبي: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

أما بالنسبة لتردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات فيتمثل في النقاط التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

جودة القناة: HD.

المحتوى المعروض على قناة وناسة بيبي للأطفال 2024

تمكنت القناة من تحقيق الشهرة الواسعة في الفترات الأخيرة بسبب تحقيقها للمعادلة الصعبة، حيث تعرض المحتوى الهادف لجميع الأطفال بشكل مرح وتساعد في متعتهم وسعادتهم.

وتسعى إدارة القناة إلى تكوين شخصيات الأطفال السوية والمحافظة على الحالة النفسية للطفل من خلال عرض بعض الأغاني المبهجة مثل أغنية لولو الجميلة، فهذه الأغنية من الأغاني المليئة بالروح المرحة، كما تعرض بعض الفقرات التربوية والبرامج التعليمية.

مميزات قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات التي قامت الأمهات بتنزيلها في الفترة الأخيرة وذلك لأنها تقوم بتعليم الأطفال كيفية اختيار الطعام الصحي والتصرفات اللائقة