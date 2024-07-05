“وزارة الإسكان المصرية”.. تعلن عن طرح وحدات سكنية جديدة والتقديم من خلال بنك التعمير والإسكان 2024

قامت وزارة الإسكان والتعمير بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بالإعلان عن مشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، والذي من المقرر أن يتم بدء الحجز يوم الأحد، كما أكدت وزارة الإسكان على أنه يمكن الحجز إلكترونيا، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

ما هي شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

قامت وزارة الإسكان والتعمير بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على وحدة سكنية، وهي كما يلي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الوحدة من أصل مصري.

كما تم تحديد الفئة العمرية للمتقدم بأن لا تقل عن 21 عام.

بالإضافة إلى أن يكون المتقدم غير فاقد الأهلية.

كما يجب أن يكون الشخص المتقدم من ذوي الإحتياجات الخاصة.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق وزارة الإسكان 2024

أكدت وزارة الإسكان والتعمير على ضرورة وجود بعض الأوراق، والتي يلزم تقديمها لبنك التعمير والإسكان في حالة القيام بحجز الوحدة السكنية، وتتمثل هذه الأوراق في:

القيام بتقديم مستند يثبت مفردات راتب المتقدم، أو ما يعادله، وذلك لضمان قدرة المتقدم لسداد قيمة الوحدة.

ضرورة وجود نسخة من شهادة الميلاد، بالإضافة إلى وجود نسخة أيضا من عقد الزواج.

تقديم شهادات ميلاد الأطفال للمتقدم.

كما يجب تقديم إيصال سداد رسوم التقديم للحصول على وحدة.

بالإضافة إلى تقديم الإيصال الخاص بسداد رسوم كراسة الشروط الخاصة بالطرح الرابع لأراضي وزارة الإسكان.

كيفية التقديم على شقق الإسكان والتعمير 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم لحجز شقق الإسكان، وهي كما يلي: