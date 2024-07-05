“امتلك وحدة مجانية” طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 وضوابط القبول في البرنامج

برنامج سكنات عدل يشهد إقبالاً كبيرًا في العديد من ولايات الجزائر، بالإضافة إلى ان هذا البرنامج يهدف لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة، إضافة إلى أن التسجيل في البرنامج يكون إلكترونيًا وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

شروط القبول في سكنات عدل 3 في الجزائر

أما عن الشروط المعنية بطلب القبول في برنامج سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، والحصول عليها بتصاميم رائعة وأسعار تتلاءم مع الجميع، يُرجى اتباع الأتي:-

عدم توافر وحدة سكنية سواء بيع أو شراء لدى الشخص المتقدم.

كما يجب أن يقوم بدفع 25% من ثمن الوحدة السكنية وهي دفعة أولى.

على أن يلتزم بسداد كافة الدفعات المالية قبل أن يصل عمره لـ 70 عامًا.

أن يكون المتقدم من ضمن أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

في حالة التأخير بعمليات السداد في فرض 5% من قيمة الأقساط المتبقية.

الإلتزام بجميع الضوابط والمعايير التي تفرضها وزارة السكن.

إجراءات التسجيل في سكنات عدل 3

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، بإتباع الأتي:-