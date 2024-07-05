“1100000 دينار” سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة وخطوات الاستعلام عن الراتب

أعلنت الحكومة العراقية عن رفع الحد الأدنى للأجور وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه المجتمع، حيث تعمل الحكومة على رفع رواتب الموظفين لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، كما أوضحت وزارة المالية العراقية سلم رواتب الموظفين في الدولة بعد الزيادة الجديدة، ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة برواتب العاملين في العراق.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية عن زيادة رواتب العاملين في الدولة من أجل مساعدة المواطنين ومد يد العون لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وتختلف الزيادة حسب الرتبة الوظيفة التي حصل عليها الموظف وجاء سلم الرواتب على النحو التالي:

رواتب الموظفين من الدرجة 10 جاءت بنحو 650,000 دينار بعد الزيادة.

بينما رواتب الموظفين من الدرجة 9 تبلغ نحو 727500 دينار بعد الزيادة.

أما رواتب الموظفين من الدرجة 8 بعد الزيادة جاءت بنحو 819000 دينار.

بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى تلغ رواتبهم بعد الزيادة نحو مليون دينار و 100 ألف.

خطوات الاستعلام عن راتب الموظفين في العراق

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أتاحت وزارة المالية العراقية خدمة الاستعلام عن رواتب الموظفين بشكل إلكتروني بكل سهولة عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطنين حيث يمكن معرفة الراتب من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: