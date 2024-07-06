إجازة 3 أيام متتالية.. متى موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في السعودية؟

يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446، واقترب موعد بداية العام الهجري الجديد لذلك يتساءل معظم المواطنين عن موعد الإجازة الرسمية الخاصة برأس السنة، وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية أن رأس السنة الهجرية يكون يوم إجازة مدفوعة في المملكة لجميع العاملين في الدولة حيث القطاع الحكومي والخاص.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية في المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت أن الإجازة ستكون اليوم الأول من شهر محرم الموافق يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، وبهذه الإجازة سيكون هناك 3 أيام متتالية يحصل عليها المواطن السعودي العامل في المملكة العربية السعودية، حيث يحصل العامل على إجازة يومي السبت والجمعة كعطلة أسبوعية بجانب يوم الأحد كإجازة رأس السنة الهجرية.

إجازات العام في المملكة

يحصل على العاملين في المملكة على العديد من الإجازات الخاصة بالمناسبات والأعياد، حيث حصل المواطن السعودي على إجازة يوم التأسيس السعودي، كما حصل على إجازة عيد الفطر المبارك التي امتدت إلى 4 أيام متتالية، بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت 4 أيام بداية من يوم عرفة حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كما يحصل المواطنون على إجازة رأس السنة الهجرية في السابع من الشهر الجاري وتكون مدة الإجازة يوم واحد، بالإضافة إلى اليوم الوطني في المملكة.

ويبحث دائماً كل مواطن عن مواعيد الإجازات من أجل استغلالها في الابتعاد بعض الشيء عن الضغوطات الخاصة بالعمل.