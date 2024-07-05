ملايين الأكواد المجانية فري فاير free fire كن الأقوى واحصل على الأسلحة والذخيرة

لعبة فري فاير هي من أشهر ألعاب الفيديو الإلكترونية، وتم تصنيفها ضمن مجموعة ألعاب البقاء على قيد الحياة وتتسم هذه اللعبة بأسلوبها الشيق، كما تقوم بتوفير الكثير من المباريات في بيئات مختلفة لجميع اللاعبين، ويتنافس اللاعبون في هذه المباريات باستخدام المعدات والأسلحة، وهذه اللعبة تتميز بأنها متوفرة بشكل مجاني، ويبحث الكثير من الأشخاص عن الأكواد الجديدة الخاصة بلعبة فري فاير وهو ما سنوضحه لكم.

اكواد فري فاير free fire

صرحت شركة Garena عن إطلاقها لبعض الأكواد الجديدةالمتعلقة بلعبة فري فاير، وجاءت هذه الأكواد كالتالي:

شفرة: FKJYHOKI98Y6AR5.

شفرة: F4QEDR2J38RGYFV.

كود: V44ZZ5YY7CBS.

كود: WD2ATK3ZEA55.

شفرة: F2VHB345JRTGVFY.

كود: XFW4Z6Q882WY.

شفرة: FHBCJNXJHURBJN6.

كود: HFNSJ6W74Z48.

شفرة: FFHFTY7J5HE6Y34.

كود: X99TK56XDJ4X.

كود: FTEY567TTKJNHBV.

كود: TDK4JWN6RD6.

شفرة: FC2WE9Q5V1XA3FRH.

كود: FM6F8GR7T2B5ES9J.

شفرة: FL4Z1ED9N7H3PY8I.

كود: FQ5O2X6K9J1C8W4G.

جوائز في لعبة فري فاير 2024

تستطيع الحصول على المكافآت والجوائز المختلفة في لعبة فري فاير بشكل قانوني، وذلك عن طريق القيام بهذه الخطوات: