ملايين الأكواد المجانية فري فاير free fire كن الأقوى واحصل على الأسلحة والذخيرة

لعبة فري فاير هي من أشهر ألعاب الفيديو الإلكترونية، وتم تصنيفها ضمن مجموعة ألعاب البقاء على قيد الحياة وتتسم هذه اللعبة بأسلوبها الشيق، كما تقوم بتوفير الكثير من المباريات في بيئات مختلفة لجميع اللاعبين، ويتنافس اللاعبون في هذه المباريات باستخدام المعدات والأسلحة، وهذه اللعبة تتميز بأنها متوفرة بشكل مجاني، ويبحث الكثير من الأشخاص عن الأكواد الجديدة الخاصة بلعبة فري فاير وهو ما سنوضحه لكم.
اكواد فري فاير free fire
صرحت شركة Garena عن إطلاقها لبعض الأكواد الجديدةالمتعلقة بلعبة فري فاير، وجاءت هذه الأكواد كالتالي:
- شفرة: FKJYHOKI98Y6AR5.
- شفرة: F4QEDR2J38RGYFV.
- كود: V44ZZ5YY7CBS.
- كود: WD2ATK3ZEA55.
- شفرة: F2VHB345JRTGVFY.
- كود: XFW4Z6Q882WY.
- شفرة: FHBCJNXJHURBJN6.
- كود: HFNSJ6W74Z48.
- شفرة: FFHFTY7J5HE6Y34.
- كود: X99TK56XDJ4X.
- كود: FTEY567TTKJNHBV.
- كود: TDK4JWN6RD6.
- شفرة: FC2WE9Q5V1XA3FRH.
- كود: FM6F8GR7T2B5ES9J.
- شفرة: FL4Z1ED9N7H3PY8I.
- كود: FQ5O2X6K9J1C8W4G.
جوائز في لعبة فري فاير 2024
تستطيع الحصول على المكافآت والجوائز المختلفة في لعبة فري فاير بشكل قانوني، وذلك عن طريق القيام بهذه الخطوات:
- أولا ينبغي عليك القيام بالمشاركة في جميع الفعاليات التي تنظمها الشركة، حيث يتم توزيع مكافآت مجانية فيها.
- ولمزيد من المكافآت عليك مشاهدة إعلانات الفيديوهات للحصول على العملات الذهبية من خلال مشاهدتها.
- ومن ضمن الطرق أيضا إنجاز جميع المهمات الأسبوعية واليومية لأنها توفر للاعب مكافآت عندما ينجزها.
- السعي دوماً إلى رفع رتبتك، فكلما ازدادت الرابة التي تخصك في اللعبة كلما ازدادت المكافآت والجوائز التي تحصل عليها.
- الحصول على جوائز، و تستطيع الحصول عليها من المتجر الموجود باللعبة لاستخدامها في الحصول على المكافآت.