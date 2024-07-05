استعلم برابط مباشر.. نتائج الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط

يبحث الآن العديد من الطلاب في جمهورية مصر العربية عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024، وانتهى الطلاب من أداء الإمتحانات الخاصة بهم منذ أيام قليلة، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور النتائج بفارغ الصبر من أجل الإطمئنان بالنجاح، ويعتبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم هو أفضل وسيلة للإستعلام عن النتائج الخاصة بالدبلوم بالإضافة إلى موقع نتيجة الذي يصدر النتائج بالكامل فور ظهورها.

موعد نتائج الدبلومات الفنية 2024

انتهى طلاب الدبلومات الفنية من أداء الإختبارات الوزارية منذ أيام قليلة، وكشفت مصادر أن نتائج الدبلومات الفنية 2024 يُتوقع أن تظهر أمام الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضح المصدر أن عمليات التصحيح والتدقيق الخاصة بأوراق الإمتحانات بدأت مباشرةً بعد انتهاء الإمتحانات ولا تزال جارية حتى الآن، وستبدأ عملية رصد ورفع الدرجات مباشرةً بعد الإنتهاء تماماً من التصحيح.

طريقة الإستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024

يوجد العديد من الطرق للحصول على النتائج فور ظهورها، ولكن يعتبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم هو المصدر الأول للنتائج، حيث يمكنك الإستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

اختيار نتائج التعليم الفني.

يجب إدخال البيانات بصورة كاملة: “الإسم ورقم الجلوس”.

يجب اختيار الشعبة التي ينتمي لها الطالب.

الضغط على استعلام لمعرفة النتيجة بالكامل.

كما يمكنك الإستعلام بسهولة ويسر عبر موقع نتيجة نت الذي يوفر النتائج برقم الجلوس فقط دون الحاجة إلى إدخال بيانات أخرى، ويمكنك ذلك بالدخول على الموقع من هنا وإدخال رقم الجلوس ثم الإستعلام مباشرة عن النتائج بشكل كامل.