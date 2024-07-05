“وزارة التموين المصرية”.. توضح أسعار بعض السلع التموينية الخاصة بشهر يوليو 2024

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على استعدادها التام لصرف جميع السلع التموينية لشهر يوليو 2024، موضحة أنها تعمل على توفير كافة السلع التي تضخها الوزارة والتي يقدم الدعم عليها، والتي تبلغ نحو 31 سلعة، كما أكدت على أنه يتم صرف السلع التموينية إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

ما هي أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد أسعار السلع التموينية التي من المقرر صرفها للمواكن، مؤكدة على أن السلع الأساسية متوفرة بمخزون يصل إلى ستة أشهر، مؤكدة على أنها تعمل على توفير المخزون الاستراتيجي، وذلك حرصا منها على تلبية احتياجات المواطنين الاساسية، وإليك أسعار بعض السلع:

سعر واحد كيلو سكر معبأ 12 جنيها مصريا 60 قرش.

بالإضافة إلى سعر زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيها مصريا.

كما أن سعر المكرونة 800 جرام 15 جنيها مصريا.

كما يبلغ سعر كيس مكرونة 400 جرام 7.75 جنيها مصريا.

سعر علبة مرقة الدجاج 6 جنيها مصريا.

سعر المسلي الصناعي 800 جرام 36 جنيها.

شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيها.

سعر برطمان الصلصة 300 جرام 8 جنيها مصريا.

أسعار أخرى لبعض السلع التموينية لشهر يوليو 2024

سوف نقوم بتوضيح أسعار بعض السلع التموينية الأخرى مثل: