كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية مظلتي pdf حملها الآن

صرحت الحكومة العراقية عن كشوفات بأسماء الأفراد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة في دولة العراق، حيث قامت الحكومة بتوفير ذلك البرنامج لمساعدة جميع المواطنين الذين يمتلكون الدخل المحدود، كما تقوم الهيئة بتوزيع الدعم المالي بطريقة منتظمة على جميع الأفراد المستحقين باستخدام منصة مظلتي الرسمية، وخلال ذلك المقال سنوضح لكم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024

ينبغي على الشخص القيام ببعض الخطوات للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الآخرة لسنة 2024، وتلك الخطوات تتمثل في التالي:

في بداية الأمر ينبغي اللجوء إلى منصة مظلتي الإلكترونية

ثم بعد ذلك قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموجودة على شبكات الإنترنت.

بعد هذه الخطوة سوف تعرض أمامك قائمة تحتوي على وجبات الرعاية الاجتماعية لتقوم بتحديد الوجبة التي تريدها والتأكد من تواجد اسمك بها.

بعد ذلك ينبغي عليك إضافة جميع البيانات الخاصة بك ثم التأكد من مدى دقتها والنقر على أيقونة الاستعلام.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية لسنة 2024

تتواجد مجموعة من الشروط التي ينبغي توفرها للاستفادة من معونة الرعاية الاجتماعية وتلك الشروط جاءت كالتالي