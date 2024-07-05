ريحة شعرك هتبقي فلة.. وصفات طبيعية وآمنة على الشعر لإزالة كافة الروائح الكريهة

تعتبر العناية بالشعر والحفاظ على رائحته الجميلة جزءا مهما من روتين العناية الشخصية، خاصة عندما تكون هذه العناية بمكونات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية الضارة، إليك وصفة طبيعية لتعطير الشعر وإزالة الرائحة الكريهة بمكونات متوفرة في معظم المنازل.

مكونات تحضير الوصفة

نصف كوب من ماء الورد: يعتبر ماء الورد مكونا طبيعيا رائعا لتعطير الشعر وتلطيف فروة الرأس.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في إزالة الروائح الكريهة.

عصير نصف ليمونة: يعمل الليمون كمطهر طبيعي ويساهم في إزالة الروائح الكريهة بفضل خصائصه الحمضية.

بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي: يضفي زيت اللافندر رائحة منعشة ومهدئة للشعر، كما يساعد في تقليل التوتر.

طريقة تحضير الوصفة