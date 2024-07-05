عشان تنوري في الضلمة.. وصفات طبيعية وآمنة للعناية بالبشرة في المنزل

العناية بالبشرة من الأمور التي تهم الكثيرين، حيث يسعى الجميع للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، إحدى الطرق الفعالة لتحقيق ذلك هي تقشير البشرة بانتظام، تقشير البشرة يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتجديد الجلد، مما يعطي بشرتك مظهرا صحيا ومشرقا، يمكنك تحقيق ذلك بسهولة باستخدام وصفات طبيعية من مكونات متوفرة في المنزل، في هذا المقال، سنستعرض بعض الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة بطريقة سهلة وآمنة.

مقشر السكر والعسل

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من السكر

1 ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:

اخلطي السكر والعسل حتى يتجانسا. ضعي الخليط على وجهك بحركات دائرية لطيفة. اتركيه لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

يعمل السكر كمقشر طبيعي يساعد في إزالة الخلايا الميتة، بينما العسل يرطب البشرة ويعمل كمضاد للالتهابات.

مقشر القهوة وزيت جوز الهند

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

اخلطي القهوة وزيت جوز الهند حتى يتجانسا. ضعي الخليط على وجهك ودلكيه بحركات دائرية. اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

تعمل القهوة كمقشر طبيعي يساعد في تحسين الدورة الدموية، بينما زيت جوز الهند يرطب البشرة بعمق.

مقشر الشوفان واللبن الزبادي

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون

1 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

الطريقة:

اخلطي الشوفان واللبن الزبادي حتى يتجانسا. ضعي الخليط على وجهك بحركات دائرية لطيفة. اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

يعمل الشوفان كمقشر لطيف يناسب جميع أنواع البشرة، بينما اللبن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تفتيح البشرة وتنقيتها.