“هتحصل على 10999 شدة مجانــا 100% “.. خطوات شحن شدات ببجي مجانا PUBG UC بطريقة مضمونة مش هتلاقيها في أي مكان غير هنا

كشفت شركة تنسنت جيمز المسؤولة عن شحن 10999 شدة مجانــا 100%عبر بيان رسمي أعلنت عبر موقعها الإلكتروني أن يمكن للاعب الحصول على 10999 شدة في اليوم الواحد بالمجانٍ من خلال بعض الخطوات البسيطة، حيث تساهم الشدات في الوصول للفوز بسهولة وبشكل أسرع، وتعد لعبة ببجي واحدة من أشهر الألعاب القتالية التي تبدأ بنزول اللاعب إلى أرض المعركة وبدء القتال مع فريقه الذي حدده من الأصدقاء ضد فرق أخرى، والفريق الذي يظل على قيد الحياة حتى نهاية اللعب يكون هو الفائز بالمعركة، حيث كلما استمر اللاعب في اللعب وفاز بالمعارك مع أصدقائه يرتفع مستواهم في اللعبة ويدخلون إلى مستويات أصعب تزيد من مهاراتهم في القتال.

طريقة شحن 10999 شدة مجانــا 100%

بعدما أعلنت الشركة رسميا عن توفيرها شحن 10999 شدة مجانــا 100% جاء الدور الآن لمعرفة طريقة الشحن بالمجانٍ:

في البداية الذهاب إلى الموقع الرسمي لشركة تنسنت جيمز.

تسجيل الدخول للموقع.

النقر على خانة الشحن.

إضافة الـ ID الخاصة باللاعب في اللعبة داخل الحقل المخصص.

إدراج الكود المجاني الخاص بشحن شدات ببجي.

قراءة الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها.

الضغط على زر “موافق”.

مباشرةً سيتم تحويل الشدات على حسابك.

طريقة شحن شدات ببجي على الموبايل 2024

أوضحت شركة تنسنت جيمز الفترة الأخيرة طريقة شحن شدات ببجي من خلال بطاقات Razer Gold، والتي تعتبر أكثر الطرق أمان: