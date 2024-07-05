الرابط الرسمي.. الان نتيجة الدبلومات الفنيه 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي، للعام الدراسي 2024، جميع الشعب ” زراعى، وصناعى، وتجارى، فندقي” نظام ثلاث، وخمس سنوات ، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عقب الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح والمراجعة التي تجري وفقًا لجدول زمني محدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى يحصل كل طالب على حقه الكامل، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي بكل سهولة ويسر.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الدور الأول 2024:

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية في عام 2024 “الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية” بفارغ الصبر إعلان نتيجة امتحاناتهم. من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية من قبل كل مديرية تعليمية في الوقت المحدد كالأعوام السابقة، وذلك بعد الانتهاء من اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، وعقب الإعلان عن النتائج، سيتم نشرها إلكترونيًا وإتاحة الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط من خلال رابط بوابة التعليم الفني، هذا الإجراء يمكّن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسرعة وسهولة.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024:

للاستعلام عن نتيجة طالب الدبلوم الفني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني.

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي الخاص بالطالب.

إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل: اسمه ورقم جلوسه.

تحديد محافظة إقامة الطالب.

إدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.

الضغط على زر “استعلام”.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الطالب بالتفصيل، بما في ذلك درجاته في جميع المواد الدراسية، والمجموع الكلي والنسبة المئوية.