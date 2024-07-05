هنا.. بدء تطبيق زيادة رواتب التقاعد في الجزائر تعرف على مقدار الزيادة

ازدادت التساؤلات من قبل جميع المواطنين حول حقيقة الأخبار المتداولة، والتي توضح رفع معدل رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر بهدف توفير الحياة المريحة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من مواجهة ارتفاع الأسعار الحادث في كافة دول العالم، وخلال السطور التالية سنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر.

زيادة رواتب التقاعد في الجزائر

أوضحت وزارة المالية بأنها أصدرت قرارها بزيادة رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر، وسيتم صرف الرواتب التي تخصهم خلال اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

وحال تزامن ذلك اليوم مع إجازات أسبوعية أو عطلات رسمية، فسوف يتم تبكير موعد الصرف أو تمديده لمدة يوم أو يومين، كما أعلنت الوزارة بأنها قامت بإضافة زيادة بمبلغ 1000 دينار لجميع الأفراد المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات تقل عن 20,000 دينار.

أما بالنسبة لمن يحصلون على معاشات تتعدى 20,000 دينار جزائري، فتكون الزيادة الخاصة بهم هي 800 دينار جزائري.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

لكي تتمكن من الاستعلام عن المعاشات الخاصة بالمتقاعدين في دولة الجزائر لذلك العام، ينبغي عليك القيام بهذه الخطوات: