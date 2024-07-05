خلي شفايفك وردي وممتلئة.. وصفات طبيعية لتوريد الشفاة في المنزل.. جربيها وخلي مظهرك يبهر

توريد الشفاه في المنزل هو إجراء شائع بين العديد من الأشخاص الذين يرغبون في تحسين مظهر شفاههم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى اللجوء للعمليات التجميلية أو المواد الكيميائية، يعنى بتوريد الشفاه جعل لونها أكثر حيوية وجاذبية، فيما يلي بعض الطرق والوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل لتحقيق ذلك:

استخدام السكر كمقشر طبيعي

تعد عملية التقشير من أهم الخطوات لتوريد الشفاه، يمكن استخدام السكر كمقشر طبيعي للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتنشيط الدورة الدموية في الشفاه.

المكونات: ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة: تمزج المكونات وتفرك الشفاه بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم تشطف بالماء الفاتر.

استخدام زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند مرطبا طبيعيا ممتازا، يمكن استخدامه يوميا لترطيب الشفاه وجعلها أكثر نعومة ووردية.

الطريقة: توضع قطرة من زيت جوز الهند على الشفاه وتدلك بلطف حتى يتم امتصاصه بالكامل.

عصير الشمندر

عصير الشمندر يحتوي على صبغات طبيعية يمكن أن تمنح الشفاه لونا ورديا جميلا.

الطريقة: يستخرج عصير الشمندر ويمسح على الشفاه باستخدام قطعة قطن.

يترك العصير لمدة 10-15 دقيقة ثم يشطف.

استخدام ماء الورد