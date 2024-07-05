“لا تحمل هم إذا ضاعت” بخطوات بسيطة إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر منصة أبشر 1446

منصة أبشر الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطنين ومن ضمنها خدمة إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد، حيث أتاحت هيئة الأحوال المدنية في المملكة السعودية خدمة استخراج هوية بدل فاقد بشكل إلكتروني وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتقليل الوقت والجهد لدى المواطنين بالإضافة إلى خدمة توصيل البطاقة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل مفقود.

كيفية إصدار هوية وطنية بدل مفقود عبر منصة أبشر

تقدم منصة أبشر الإلكترونية الكثير من الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين في المملكة السعودية منذ انطلاقها وتقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك في ظل سعي الحكومة إلى توفير كافة سبل الراحة للمواطنين في الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني وبكل سهولة حيث يستطيع المواطنين استخراج بطاقة الهوية الوطنية واستلامها عبر خدمة توصيل دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الأحوال المدنية لعدم حدوث ازدحام أو تكدس وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

قم بكتابة كلمة المرور والاسم.

اضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمات الأحوال المدنية.

بعد ذلك حدد خدمة الهوية الوطنية.

من قائمة الخدمات المتاحة اختر خدمة استخراج هوية بدل فاقد.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على إرسال الطلب.

خدمة العناية بالعملاء الأحوال المدنية

تحرص دائماً هيئة الأحوال المدنية في السعودية على توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بأفضل جودة وذلك عن طريق منصة إكس الإلكترونية تعمل على العناية بالعملاء من خلال الرد على أسئلة المواطنين في أسرع وقت.