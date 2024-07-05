استخرج الآن بشكل رسمي علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس فور الظهور

تطبيق سهل الاستخدام ويمكن تحميله بسهوله على الهاتف ومساحته صغيرة وهو تطبيق اوبن ايمس والذي أصدرته الحكومة الأردنية ليسجل الطلبة فى المدارس الحكومية عليه فى اطار سعي الحكومة الأردنية على تطوير التعليم ويمكن تحميل منصة اوبن ايمس علامات الطلاب من خلال اتباع هذه الخطوات.

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب

من أسهل المنصات التعليمية التى يمكن تحميلها على الهاتف هى منصة اوبن ايمس علامات الطلاب لأنه تطبيق لا يستهلك مساحة تخزين كبيرة على الهاتف ويستطيع الطالب بواسطته من استخراج نتائج امتحاناته واستيعاب المواد الدراسية بمساعدة معلميه ويمكن تحميل منصة اوبن ايمس علامات الطلاب من متجر التطبيقات:

من متجر التطبيقات جوجل بلاي أو آب ستور.

نبحث عن تحميل تطبيق اوبن ايمس.

يتم تنزيل التطبيق وتثبيته على الهاتف.

يجب على الطالب تسجيل وعمل حساب على التطبيق.

لعمل حساب يقوم الطالب بتسجيل اسمه وبياناته المطلوبة ورقم هاتفه وبريده الإلكترونى.

يختار كلمة سر خاصة لتكون كلمة مرور

استخراج علامات الطلاب من منصة اوبن ايمس.

يمكن استخراج علامات الطلاب من خلال التطبيق من خلال القيام بالخطوات الآتية: