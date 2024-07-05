ثبت الان.. تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد 2024 عبر  النايل سات واستمتع بأقوي المباريات والبرامج

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2024، حيث تعد قناة الرابعة الرياضية إحدى أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى رياضياً حصرياً، لذا يسعى محبو كرة القدم والشباب إلى تنزيل تردد هذه القناة على أجهزة التلفاز الخاصة بهم لمتابعة محتواها المتميز، وللحصول على التردد الجديد للقناة على النايل سات لعام 2024، يمكنكم متابعة الخطوات البسيطة التي سنقدمها لكم في السطور التالية، وذلك من أجل المساهمة تثبيت التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية الرياضية، بكل سهولة ويسر.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024:

نقدم لكم خلال السطور القادمة التردد الجديد لقناة الرابعة الرياضية، والتي تتيح لكم متابعة جميع المباريات على مدار الساعة دون انقطاع أو توقف،ة يمكنكم الاستمتاع بهذا المحتوى الرياضي الحصري من خلال ضبط التردد التالي على أجهزة التلفاز الخاصة بكم:

اسم القمر : نايل سات.

تردد قناة الرابعة العراقية: 10892.

معدل الاستقطاب هو H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 7/8.

جودة القناة: SD.

خطوات تثبيت قناة الرابعة الرياضية العراقية:

لمتابعة محتوى قناة الرابعة الرياضية سبورت بجودة عالية، يجب عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية: