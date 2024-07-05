“بمـرتبـات 12.000 جنية“.. وظائف وزارة الشباب والرياضة لجميع التخصصات وبمرتبات مجزية.. قــدم بسرعة

من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي وظائف وزارة الشباب والرياضة وذلك منذ أن قامت الوزارة بإطلاق منشور لها توضح عن وجود عدد من الوظائف الخالية للشباب والتي تقبل جميع المؤهلات، بالإضافة إلى وجود عدد من الوظائف التي لا تحتاج إلى خبرة وهذا من أجل مساعدة الشباب العاطلين في الحصول على فرص عمل جيدة والتحسين من مستواهم الاقتصادي، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

يمكن الآن لجميع الشباب المصريين التقديم على وظائف شركة العثيم التابعة لوزارة الشباب والرياضة وهذا من خلال ملء نموذج التقديم بواسطة الرابط الرسمي، والجدير بالذكر أنه يوجد يوم توظيف مفتوح وذلك سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من يوليو والعنوان في 91 شارع ترعة الزمر بجوار محطة مترو الجيزة أمام النساجون الشرقيون والمعاد من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

الوظائف المتاحة في شركة العثيم

أعلنت الشركة عن احتياجها للوظائف التالية:

مدير لقسم الأغذية الجافة.

مدير فرع.

بحاجة إلى مدير لقسم الأغذية الطازجة.

مشرف كاشير.

موظف FMC.

مشرف ممرات.

بحاجة إلى كاشير.

منسق مجمدات.

بائع في قسم العطارة.

بائع في قسم الخضراوات والفواكه.

بائع في قسم اللحوم.

محضر طلبيات.

بائع في قسم البقالة.

مشرف خدمة توصيل.

سائق فيسبا ويجب أن يكون لديه فيسبا خاصة به.

عامل أمن.

سائق رخصة مهنية.

مميزات وظائف شركة العثيم

تقدم شركة العثيم مجموعة من المزايا لدى المقبولين في الوظائف وهي: