بكوب واحد هتملي البيت فشار.. مكونات عمل الفشار الأحمر في المنزل للأطفال.. فرحيهم بيه

الفشار الأحمر هو نوع من الفشار الذي يتميز بلونه الأحمر وطعمه الفريد، وهو وجبة خفيفة محبوبة في العديد من الثقافات، يتم تحضيره باستخدام مكونات بسيطة، لكن النتيجة تكون لذيذة ومغذية في هذا المقال، سوف نستعرض طريقة عمل الفشار الأحمر بخطوات سهلة وواضحة.
مكونات عمل الفشار الأحمر
- نصف كوب من حبوب الفشار: يفضل استخدام الحبوب الطبيعية غير المعدلة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي: يمكنك استخدام زيت الذرة، زيت عباد الشمس، أو أي زيت نباتي اخر.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البابريكا الحلوة: لإضافة نكهة ولون للفشار.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار: لإضفاء نكهة حارة، يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الملح: حسب الذوق.
- لون غذائي أحمر: اختياري، للحصول على اللون الأحمر الزاهي.
خطوات تحضير الفشار الأحمر
- تحضير المقلاة: في مقلاة كبيرة وثقيلة القاعدة، أضف الزيت النباتي وسخنه على نار متوسطة حتى يصبح حارا.
- إضافة حبوب الفشار: أضف حبوب الفشار إلى المقلاة وقلبها جيدا حتى تتغطى بالزيت، غطي المقلاة بغطاء محكم واترك الحبوب على النار.
- انتظار الفرقعة: بعد دقائق قليلة، سوف تبدأ الحبوب بالفرقعة، قم بهز المقلاة بين الحين والآخر لضمان عدم احتراق الفشار.
- تحضير التوابل: في وعاء صغير، اخلط مسحوق البابريكا، الفلفل الأحمر الحار، والملح.
- إضافة اللون الغذائى: إذا كنت ترغب في جعل الفشار أكثر احمرارا، أضف بضع قطرات من اللون الغذائي الأحمر إلى خليط التوابل.
- نقل الفشار: عندما يتوقف الفشار عن الفرقعة، انقل الفشار إلى وعاء كبير.
- إضافة التوابل: رش خليط التوابل فوق الفشار الدافئ وقلب جيدا حتى تتوزع التوابل بالتساوي.
- التقديم: الفشار الأحمر الآن جاهز للتقديم، يمكنك تناوله كوجبة خفيفة في أي وقت.