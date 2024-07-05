بكوب واحد هتملي البيت فشار.. مكونات عمل الفشار الأحمر في المنزل للأطفال.. فرحيهم بيه

الفشار الأحمر هو نوع من الفشار الذي يتميز بلونه الأحمر وطعمه الفريد، وهو وجبة خفيفة محبوبة في العديد من الثقافات، يتم تحضيره باستخدام مكونات بسيطة، لكن النتيجة تكون لذيذة ومغذية في هذا المقال، سوف نستعرض طريقة عمل الفشار الأحمر بخطوات سهلة وواضحة.

مكونات عمل الفشار الأحمر

نصف كوب من حبوب الفشار: يفضل استخدام الحبوب الطبيعية غير المعدلة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي: يمكنك استخدام زيت الذرة، زيت عباد الشمس، أو أي زيت نباتي اخر.

ملعقة صغيرة من مسحوق البابريكا الحلوة: لإضافة نكهة ولون للفشار.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار: لإضفاء نكهة حارة، يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح: حسب الذوق.

لون غذائي أحمر: اختياري، للحصول على اللون الأحمر الزاهي.

خطوات تحضير الفشار الأحمر