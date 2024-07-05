موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446 واجمل عبارات التهنئة للأهل والأصدقاء

يعد موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة كونه بداية عام هجري جديد، داعين المولى أن يكون عام الخير على الأمة الإسلامية ، كما أنه يعد إجازة وعطلة رسمية في مصر ، ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية حتى يتمكنوا من قضاء هذا اليوم مع الأهل والأصدقاء والخروج في جو أسري والاستمتاع باليوم من بدايته.

موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن موعد اجازة رأس السنة والذي يعد من أهم الإجازات الرسمية في مصر ولدى المسلمين بشكل خاص، ومن المقرر أن يكون رأس السنة الهجرية في 8 يوليو الجاري حسبما أعلنت دار الإفتاء البمصرية بعد استطلاع هلال شهر محرم ، إلا أن الحكومة المصرية قررت ترحيل إجازة راس السنة الهجرية إلى يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024 ليكون عطلة رسمية في القاطاع العام في مصر .

اجازات شهر يوليو 2024

كما أعلن مجلس الوزراء المصري عن وجود اجازيتين رسميتين في شهر يوليو الجاري، لتكون الإجازة الأولى هي إجازة راس السنة الهجرية والتي سوف تكون في الخميس 11 يوليو بدلاً من الإثنين 8 يوليو، وترحيل إجازة يوم 23 يوليو والذي يعد ذكرى لثورة 23 يولية إلى يوم الخميس الموافق 25 يوليو من نفس الشهر.

عبارات تهنئة راس السنة الهجرية 1446