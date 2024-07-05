مبروك للجميع.. ظهور رابط استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

كشفت وزارة التربية والتعليم ‏اليمنية، عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024، ويكون ذلك في إطار التسهيل على جميع الطلاب والطالبات للتعرف على النتيجة إلكترونيا، ذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، وأشارت بأن كافة الاوراق الامتحانية خضعت للمراجعة والتصحيح التدقيق وذلك ليحصل كل طالب على حقه في الدرجات بالكامل، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية، كيفية الاستعلام عن النتائج إلكترونيا.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية، إنه يمكن التعرف على نتائج الصف التاسع اليمن 2024، من خلال إرسال رسالة على الرقم التالي 161، حيث تضم رقم جلوس الطالب، وبعد ثواني قليلة ستحصل على نتيجة الطالب فورا علما بأن تلك الخدمة مقابل 10 ريال يمني، كما يمكن الاستعلام عن النتائج عبر الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

‏من ثم يتم الضغط على ايقونة نتائج الامتحانات. ‏

قم الآن بالضغط على أيقونة الصف التاسع. ‏

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس بالخانات المخصصة لذلك.

‏الضغط على ايقونة البحث، وانتظر قليلا.

أخيرا ستظهر أمامك النتيجة ويمكنك طباعة نسخة من النتيجة أو حفظها على جهازك.

‏الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع 2024 في اليمن

‏أعلنت الوزارة إنه يمكن الدخول على رابط موقع الادارة العامة للاختبارات، وذلك ليتمكن الطلاب والطالبات من التعرف على نتيجة صف التاسع باليمن، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: