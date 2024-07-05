وخلاص فاضل تكة على آخر السكة.. رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024

أتاحت وزارة التعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بشكل إلكتروني برقم الجلوس عبر الرابط الرسمي، كما أوضحت الوزارة أنه من المتوقع ظهور نتائج الدبلومات الفنية في الساعات القليلة المقبلة وتزايد البحث من قبل الكثير من الطلاب لمعرفة كيفية استخراج النتائج للاطمئنان على مستقبلهم وتحديد مسارهم الدراسي، وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أصبح بإمكان كافة طلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني عبر موقع بوابة التعليم الفني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة والخروج من المنزل وذلك عقب رفع النتائج مباشرة على موقع الوزارة وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية:

في بداية الأمر قم بالدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية من هنا.

بعد ذلك اختر الفصل الدراسي.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الجلوس.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

ثم حدد المدرسة التابع لها الطالب.

اضغط على كلمة استعلام أو عرض.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة بالتفصيل والدرجات لكل مادة والمجموع الكلي ونسبة النجاح.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024

في السياق نفسه أوضحت الوزارة أن نتائج الصف الثالث الثانوي الفني طلاب من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة سواء الدبلوم الفني الزراعي أو الصناعي أو التجاري كما أكدت الوزارة أن أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية ورصدها قد انتهت بالفعل في كافة محافظات الجمهورية وجاء توزيع الدرجات لهذا العام على النحو التالي: