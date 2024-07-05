زيادة رواتب شهر يوليو 2024.. الحكومة تزف خبر سار حول الزيادات الجديدة

صرحت وزارة المالية العراقية عن وجود صرف زيادات علي رواتب المتقاعدين بدولة العراق من بداية شهر يوليو الجاري، ذلك بغرض تحسين الحالة الاجتماعية والعمل علي رفع والارتقاء بحياة المواطنين اللذين يحملون عبئ المعيشية والعمل أيضا علي رفع الحالة النفسية وذلك لان الحالة الاجتماعية قد تؤثر سلبا او إيجابا علي المواطن هذا مما قد تم إثباته من قبل الدراسات المعينة بذلك، سنوضح لكم من خلال هذا الموضوع موعد صرف رواتب المتقاعدين مع إضافة الزيادة ابقوا معانا في السطور التالية.

الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق لهذا الشهر 2024

الذهاب إلى الموقع الرئيسي الخاص بوزارة المالية العراقية الإلكتروني.

يرجي إدخال رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور بطريقة صحيحة.

انقر علي أيقونة الاستعلامات.

قم بتحديد الجهة التابع لها من خلال النقر عليها ما بين الاختيارات الموضحة أمامك.

سيتم علي الفور إظهار كافة البيانات التي تتعلق براتبك قبل الزيادة وبعدها.

احسب الزيادة علي رواتب المتقاعدين في العراق 2024

المواطن الذي يتقاضى راتب وقدرة 600 ألف دينار، سيتقاضى بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي. من يتقاضى 500 سوف يتقاضى 600 ألف دينار عراقي أيضا. أما من يتقاضى راتب 650 ألف دينار سيتقاضى 750 ألف دينار عراقي. من سيتقاضى 750 ألف دينار سيتقاضى 850 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق من الزيادة

سيتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق وذلك بداية من كل شهر ميلادي، علما بانه إذا وافق بداية الشهر يوم أجازة رسمية، سوف يتم علي الفور صرف الرواتب في اليوم التالي.