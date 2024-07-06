“الفرحة هتعم الكل بعد الخبر دا🔥”.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد إعلان وزارة المالية بتقديم موعد الصرف.. وهذا هو الموعد الجديد

أعلنت وزارة المالية المصرية أنها قامت بتقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وذلك جاء بعد قرار الوزارة عبر الموقع الرسمي لها، وتسعى من وراء ذلك مساعدة الموظفين في الحصول على رواتبهم مبكرًا، لذلك كافة التفاصيل التي تريد أن تعرفها سنوضح لكم في هذا المقال بالتفصيل ابقوا معنا.

موعد نزول مرتبات شهر يوليو 2024

رئيس قطاع الحسابات “شريف خيري” كشف عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر يوليو وأكد صحة الأخبار المنتشرة بشأن تقديم صرف رواتب شهر يوليو الحالي، حيث من المقرر صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو 2024، بينما يتم صرف المتأخرات يوم 8، 10، 11 من شهر يوليو.

بينما مرتبات شهر أغسطس القادم يتم صرفها يوم 22 من شهر أغسطس، وتصرف المتأخرات يوم 8 و11 و12 من نفس الشهر.

سلم رواتب الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

الموظفين أصحاب الدرجة السادسة يحصلون على 6000 جنيه.

الموظفين أصحاب الدرجة الخامسة الحد الأدنى للراتب الخاص بهم 6500 جنيه.

مرتبات الموظفين في الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

قيمة مرتبات الموظفين في الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

مرتبات الموظفين أصحاب الدرجة الثانية 8000 جنيه.

بينما مرتبات الموظفين أصحاب الدرجة الأولى أو أي درجة تعادلها 8200 جنيه.

أصحاب درجة المدير العام أو ما يعادلها يحصلون على راتب 9200 جنيه.

الموظفين أصحاب الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 10200 جنيه.

وأصحاب الدرجة الوظيفية الممتازة أو أي شىء يعادلها الحد الأدنى لراتبهم الشهر يصل إلى 12200 جنيه.

ما هي أماكن صرف مرتبات شهر يوليو الجاري 2024؟

يمكن صرف المرتبات في أكثر من مكان من سواء من أي ماكينة صراف آلي تابعة لأي بنك من البنوك، أو عن طريق البريد المصري.