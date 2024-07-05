كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وأهم شروط الاستحقاق

اهتمت الجهات المختصة داخل الجزائر بتوفير الدعم لمواطنيها، وكان أخرها فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 وذلك اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 بداية من التاسعة مساء، وذلك ليتمكن المواطنين من الحصول على وحدات سكنية في امتلاك منزل لأئق وخاص بهم بأسعار مدعومة، ويأتي التسجيل غير شاق حيث يتم إلكتورنيًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة، ولكن يجب التأكد أولًا من استيفاء كافة الشروط وتجهيز جميع المستندات.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

هناك خطوات موحدة يجب على كل من يرغب في الاستفادة من سكنات عدل تنفيذها وهي:

فتح الرابط الخاص بوكالة عدل السكنية.

تسجيل الدخول بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط فوق تبويب ” برنامج سكنات عدل 3″.

اختيار المحافظة المرغوب في الحصول على السكن فيها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

إدراج كافة المستندات اللازمة.

مراجعة المعلومات المُدخلة للتأكد من كتابتها بدقة.

اتمام الخطوات المتبقية.

ثم النقر فوق زر ” إرسال الطلب”.

سوق تتلقى على هاتفك رسالة تُفيد بنجاح عملية التقديم، وبذلك عليك انتظار الرد سواء بالقبول أو الرفض.

شروط استحقاق سكنات عدل 3

بمجموعة من الشروط قامت الحكومة فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3، والتي تمثلت فيما يلي:

امتلاك الجنسية الجزائرية.

تراوح عمر المتقدم بين 21 حتى 40 عامًا.

أن يكون المتقدم غير مالك لسكن أو عقار.

عدم تحقيق استفادة سابقة من أي برنامج خاص بالسكن الاجتماعي، التعاوني، الترقوي الذي تطرحه الدولة.

عدم الزواج من اجنبي.

تراوح قيمة الدخل الشهري للمتقدم بين 24 إلى 118 ألف دينار جزائري.

أن يكون المتقدم مقيم داخل ولاية مشمولة في البرنامج السكني.

المستندات اللازمة لبرنامج سكنات عدل 3

استعرضت الوزارة عدد من المستندات اللازم تقديم عند التسجيل في سكنات عدل 3 وهي: