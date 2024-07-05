اعرف شروط منحة المرأة الماكثة بالمنزل وطريقة التقديم على المنحة والمستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت الحكومة الجزائرية معايير منحة المرأة الماكثة بالمنزل لعام 2024 بهدف دعم النساء اللواتي يتولين تربية الأبناء ورعايتهم بدون دخل ثابت،هذه المنحة تهدف إلى مساعدتهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية وتحقيق حياة أفضل، وذلك وفق شروط محددة وضعتها الحكومة.

شروط منحة المرأة الماكثة بالمنزل

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الضرورية للحصول على منحة المرأة المقيمة في المنزل، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

تكون مواطنة جزائرية.

مقيمة بشكل دائم داخل الجزائر.

لا يشترط أن تكون المرأة المتقدمة للعمل موظفة في أي مجال، سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص.

ألا يكون لدى المتقدمة أي مصدر دخل ثابت.

ألا تكون لدى المتقدمة أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

ينبغي أن تكون المرأة المتقدمة غير متزوجة برجل لديه دخل ثابت أو وظيفة مستمرة.

على الأرامل والمطلقات تقديم المستندات المطلوبة التي تؤكد حالتهن.

يتراوح عمر المرأة التي تتقدم بين 19 و40 سنة.

ألا تكون المرأة قد استفادت من أي برامج دعم أو منح أخرى.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل

قدمت الحكومة الجزائرية رابط إلكتروني لتقديم طلب منحة المرأة الماكثة في المنزل، ويمكن القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية: