اشحن 6000شده والعب مع اصحابك.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل عبر فودافون كاش مضمونه 100%

لعبة ببجي من ابرز الالعاب الالكترونية التي حازت على شهرة كبيرة في مختلف دول العالم وجذبت فئات عمرية وثقافية كثيرة لأنها تقدم لهم فرصة من الترفية والاثارة وخوض مغامرة رائعة، ووفرت لهم فرصه للتواصل مع عالم مسلي وممتع واصبحت شعبيتها بشكل متزايد لذلك بدا العديد من اللاعبين يتساءل عن طريقة شحن شدات ببجي، حيث توفر لهم مزيد من المتعة والسهولة في اللعبة وتوجد اكثر من طريقه لشحن الشهادات من الشارع فودافون كاش وسوف نعرض لكم الخطوات خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

خطوات شحن شدات ببجي عبر فودافون كاش

افتح لوحة الاتصال في هاتفك ثم اكتب الكود نجمة * 9 * 100 # لكي تحصل على فيزا فودافون كاش.

ثم أدخل المبلغ المطلوب واتبع الخطوات لاستكمال العملية وبعد ذلك ادخل كلمة المرور.

وسوف تتلقى الرسالة النصية بها معلومات الدفع ادخال بيانات الفيزا كامله.

وقم بتعبئة الرمز البريدي واضغط على حفظ ثم انتقل إلى لعبة بيجي.

اضغط على قسم كميات العملات واكمل الاجراءات والتعليمات المطلوبة ثم اضغط على حفظ في النهاية لاتمام عملية الشحن.

طريقة شحن رصيدك في لعبة ببجي