الوحش الكبير وصل.. مواصفات هاتف Motorola Razr 50 Ultra 2024 تصميم أنيق خرافي بشاشة قابلة للطي

يعتبر هاتف Motorola Razr 50 Ultra من أحدث الهواتف القابلة للطي التي أطلقتها شركة موتورولا في عام 2024، يجمع هذا الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا الحديثة والابتكارات، ويتميز الهاتف بشاشة OLED قابلة للطي بحجم 6.9 بوصة، بالإضافة إلى شاشة خارجية بحجم 3.6 بوصة لتسهل الوصول إلى الإشعارات والتطبيقات دون الحاجة لفتح الهاتف بالكامل، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي تم إضافتها الهاتف لرفع كفاءته وجودته.

مواصفات هاتف Motorola Razr 50 Ultra

‏يمتلك هذا الهاتف الحديث العديد من المميزات الرائعة الموجودة في كافة أجزائه، وهي:

الشاشة الداخلية من نوع OLED قابلة للطي بمقاس 6.9 بوصة، دقة 2640 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز.

الشاشة الخارجية توجد بحجم 3.6 بوصة مع حواف أقل سمكًا مقارنة بالطراز السابق.

المعالج الخاص بالهاتف يجون من نوع Snapdragon 8s Gen 3، يوفر أداءً ممتازًا وسرعة استجابة عالية.

الذاكرة كبيرة ومميزة تكون عبارة عن 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع خيارات تخزين داخلية 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

تأتي البطارية بسعة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

الكاميرا الخلفية مكونة من كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل، واحدة بزاوية عريضة والأخرى تليفوتوغرافي.

بينما الكاميرا الأمامية تكون بدقة 32 ميجابكسل، مدمجة بشكل واضح في الشاشة الداخلية.

يعمل الهاتف بنظام Android مع واجهة Motorola.

محتويات علبة Motorola Razr 50 Ultra

محتويات علبة هاتف Motorola Razr 50 Ultra تتضمن العناصر التالية: