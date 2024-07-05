رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولى 2024 بالاسم و رقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التعليم السورية عن رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولى 2024، والتي منم المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب بداية من الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث يمكن للطلاب الإطلاع على نتائجهم من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 في جميع الفروع العلمي والأدبي والثانوية الشرعية، والتجارية والثانوية الصناعية للعاد الدراسي 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولى 2024

حيث أعلنت وزارة التعليم السورية أن الوزارة انتهت من عملية تصحيح أوراق الإجابة، وعملية رصد وتجميع الدرجات حتى يتم الإعلان عن النتيجة في الموعد الرسمي لها وعلى موقع الوزارة حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور، وأكد وزير التعليم السوري أنه سعيد بنسب نجاح طلاب البكالوريا لهذا العام وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولى 2024

وحتى تتمكنوا من الإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولى 2024 يجب إتباع الخطوات الآتية: