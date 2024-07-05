أعلن صناع مسلسل “طائر الرفراف” التركي…بدء تصوير الموسم الثالث تعرف على الأبطال الجدد

أعلن صناع مسلسل “طائر الرفراف” التركي عن بدء تصوير الموسم الثالث من العمل الذي حقق نجاحا كبيرا في موسميه الأول والثاني، من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الثالث في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل، على أن يتم عرض حلقاته عبر شاشة Star TV، وفقا لمصادر محلية تركية.

مسلسل طائر الرفراف

حظي مسلسل “طائر الرفراف” بإعجاب واسع من جمهور الدراما التركية، خاصة في العالم العربي، بفضل قصته المختلفة التي تميزت عن الأعمال التركية السابقة، يروي المسلسل قصة حب مشوقة بين فريد وسيران، مما جذب انتباه المشاهدين بشكل كبير.

موعد بدء تصوير طائر الرفراف

تم عرض المسلسل لأول مرة في سبتمبر 2022، وحقق نجاحا ملحوظا منذ بداية عرضه، مما أدى إلى إطلاق الموسم الثاني في سبتمبر 2023. حتى الآن، تم عرض 72 حلقة من العمل، والجمهور يترقب بشغف الحلقة الـ73 التي يجري التحضير لعرضها قريبا.

هل ارتبط بطلي مسلسل طائر الرفراف؟

في سياق آخر، نفى بطلا المسلسل، ميرت رمضان ديمير وعفراء ساراتش، الشائعات التي تحدثت عن ارتباطهما، مؤكدين أن ظهورهما معا في المطار عند عودتهما من إسبانيا كان مجرد عودة من إجازة وليس شهر عسل كما أشيع، يعتبر هذا الظهور الأول للثنائي معًا أمام الصحافة، بعدما كانا يتجنبان الظهور معا في المناسبات السابقة.

تظل الدراما التركية، ممثلة بأعمال مثل “طائر الرفراف”، تستقطب قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل قصصها المبتكرة والأداء المميز لنجومها، مع بدء تصوير الموسم الثالث، يتجدد شوق الجمهور لمتابعة تطورات القصة ومعرفة ما سيحدث مع شخصياتهم المفضلة، نتطلع جميعا إلى مشاهدة الحلقات الجديدة التي تعد بمزيد من التشويق والإثارة، ونتمنى للمسلسل استمرار النجاح والتألق.