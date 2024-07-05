وزارة الإسكان توضح أسعار سكنات عدل 3 في الولايات الجزائرية وما هي شروط التقديم والاوراق المطلوبة

عدد كبير من المواطنين في الجزائر يبحثون عن أسعار سكنات عدل ثلاثة بعد ان تم الاعلان رسميا عن فتح باب التسجيل في 5 يوليو 2024 ويسعى عدد كبير من الافراد واصحاب الدخل المحدود والمتوسط في الجزائر للتسجيل والحصول على مساكن بأسعار مناسبة حيث أن الحكومة تهدف الى مساعدة فئات كثيرة من المواطنين وتوفير سكن مناسب بأسعار مخفضة تكون في متناول الجميع وخاصة الأسر التي تحتاج إلى مساعدة وسوف نعرض لكم أسعار سكنات عدل في الجزائر وما هي الشروط المطلوبه للتسجيل.

سعر سكنات عدل بالجزائر 2024

يختلف سعر سكنات عدل 3 تبعا لاختلاف الأماكن التي تتواجد بها الوحدات السكنية حيث تتمثل الاسعار كالتالي:

في ولاية عنابة وقسنطينة ولاية وهران يكون سعر السكن 280 مليون دينار جزائري وهذا بعد خصم من الحكومة بقيمة 70 مليون دينار.

أسعارة الوحدات السكنية التي توجد في ولايات أخرى للفئة 4 اف يكون السعر 370 مليون دينار وذلك بعد خصم الحكومة.

السكنات التي تتبع ولاية الهضاب العليا من فئة 3 اف يكون السعر 240 مليون وهذا السعر النهائي وايضا توجد ولايات يكون السعر بها 320 مليون دينار.

ماهي الاوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل

برنامج سكنات عدل البرامج المصممة خصيصا لمساعدة المواطنين الأقل دخلا وتوفير سكن لهم وتوفير حياة كريمة مناسبة حيث يجب أن يقدم الشخص الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاق هذا الشخص وتتمثل فيما يلي: