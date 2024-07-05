التسجيل في سكنات عدل 3 روابط وكالة عدل والشروط المطلوبة

وزارة السكن والعمران في الجزائر أعلنت عن فتح منصة التسجيل لسكنات عدل في جميع الولايات الجزائرية ليوم الجمعة 5 يوليو 2024 والتي تهدف الى اكتتاب الاشخاص في سكنات عدل ثلاثة والحصول على الوحدات السكنية التي تتكون من ثلاث غرف الى خمسه غرف في كافة أنحاء الجزائر، حيث انها تقدم الوحدات السكنية بأسعار مخفضة لعدد كبير من المواطنين الأقل دخلا والفئات التي تحتاج الى المساعدة، وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية التسجيل في سكنات عدل ثلاثة وما هي الشروط المطلوبة التي وضعتها وزارة السكن والعمران للقبول والحصول على الوحدات السكنية.

سكنات عدل 3 الجزائر 2024

وزير السكن الجزائري محمد السيد بالعربي قد اعلن موعد اطلاق الكتاب سكنات عدل 3، حيث سوف يتم فتح منصة وكالة عدل تفعيل ايقونه تسجيلات سكنات عدل وانطلاق الاكتتاب في بدايه الساعه 9:00 مساء بتوقيت الجزائر حتى الساعة 3:00 صباحا ويكون التسجيل الى اليوم الثاني من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

وتم وضع عدة شروط أعلنت عنها وزارة السكن والعمران وهذه الشروط يجب ان تتوفر في الاشخاص الذين يرغبون بامتلاك وحدات سكنية في مشروع سكنات عدل وتتمثل على النحو التالي: