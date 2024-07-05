رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وماهي الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تخصيص رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، حيث تعد خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية بجواز السفر من أهم الخدمات التي تساهم في توفير الوقت والمجهود على الكثير من المواطنين، وهذا ما تسعى إليه الحكومة السعودية ضمن خطة المملكة 2030 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام والشروط المطلوبة…..

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

زيارة الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات الإلكترونية.

اضغط على تسجيل الدخول .

اضغط على الخدمات الالكترونية.

ثم حدد خدمة الجوازات.

اضغط على الاستعلام عن تأشيرة السعودية.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

ادخل رقم الجواز الخاص بك على أن يكون ساري.

ادخل رمز التحقق المرسل إليك في الخانة الموضحة أمامك.

ثم انقر على أيقونة”استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتاشيرة.

شروط إصدار تأشيرة إلكترونيا داخل المملكة العربية السعودية

وأعلنت الحكومة السعودية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة الكترونية بالمملكة السعودية، والتي جاءت كالتالي: