نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس تجاري زراعي صناعي fany.emis.gov.eg

تزداد عمليات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية في جميع المحافظات، حيث ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج. تؤثر هذه النتائج على مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي، فهي تُعد خطوة هامة في مسيرتهم التعليمية في ظل هذا الانتظار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استكمال عمليات التصحيح في مراكز الكنترول، مشيرةً إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون قريبًا يُعَد هذا الترقب مصدر قلق وتوتر للعديد من الأسر المصرية، حيث يتطلع الجميع للحصول على النتائج بأسرع وقت ممكن لضمان اتخاذ الخطوات التالية في التعليم العالي أو سوق العمل.

نتيجة الدبلومات الفنية

تقدم لحضور امتحانات الدبلومات الفنية نحو 815 ألف طالب وطالبة، حيث لم يواجهوا أي صعوبة أو شكاوى خلال فترة الامتحانات ويرغب الطلاب في الحصول على نتائج مرتفعة من أجل الالتحاق بالجامعات، حيث توفر وزارة التعليم العالي نحو 10% من المقاعد المخصصة بالكليات لطلاب الدبلومات وذكرت عدد من المصادر أن الإعلان عن النتائج قد اقترب وسيكون خلال الأيام المقبلة بعد اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا عبر بوابة التعليم الفني، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني كما يمكن استعلام النتيجة عبر natega4dk.net.

تحديد الفصل الدراسي ثم العام الدراسي 2023/2024.

إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح (الاسم/ رقم الجلوس) ثم محافظة الإقامة.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد فيها الطالب ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

خلال ثوانٍ يظهر أمامك بيان شامل يحتوي على الدرجات بشكل تفصيلي.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة ويسر. يساهم النظام الإلكتروني في تسهيل عملية الحصول على النتائج وتقليل الضغط على المدارس والمراكز التعليمية.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024 يكون تبعًا للمجموع الكلي بناءً على ما يلي: