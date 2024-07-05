عاجـل ورسمــيا.. حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 “مجلس الوزراء يوضح“

انتشرت الكثير من الأخبار في الفترة السابقة حول إلغاء التوقيت الصيفي وهذا ما جعل جميع المواطنين يتساءلوا حول حقيقة تلك الأخبار وبالتحديد بعد أن تم صدور قرار بقفل المحلات التجارية في موعد محدد وسوف يبدأ ذلك النظام من شهر يوليو ويستمر حتى سبتمبر، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالرد على تلك الأقاويل وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل في السطور القادمة.

إلغاء التوقيت الصيفي

يجب العلم أنه تم عودة التوقيت الصيفي هذا العام وهو العام الثاني على التوالي وذلك بعد أن تم إلغاؤه لفترة تصل حتى سبع أعوام، ويجب العلم أن الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير مصادر الطاقة المختلفة من غاز وكهرباء وبنزين وسولار.

أما فيما يخص إلغاء التوقيت الصيفي لم يتم صدور أي قرارات من قبل الجهات الرسمية تدل على ذلك أعلن مجلس الوزراء وذكر أن الأخبار التي تنص على إلغاء التوقيت الصيفي يوم الجمعة القادم ليس لها صحة من الأساس وأن التوقيت الصيفي مستمر حتى الموعد الذي تم تحديده من قبل.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم إلغاء التوقيت الصيفي يوم الجمعة الأولى من شهر نوفمبر القادم وفيها سوف يتم تغيير الساعة من 12 منتصف الليل لتعود ستين دقيقة للخلف وسوف تكون 11 مساء.

ما هو الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي؟

الجدير بالذكر أن عدد ساعات النهار في الصيف تكون أطول لذلك يتم تطبيق التوقيت الصيفي حيث يقوم المواطنين بالاستفادة من ضوء الشمس مما يكون له عامل كبير في توفير الطاقة وهذا يكون في صالح الدولة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها.