احدث اصدارات هاتف ريلمى.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT6 بالأسواق العالمية

يعتبر هاتف Realme GT6 من أحدث الإصدارات في عالم الهواتف الذكية حيث يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمواصفات العالية التي تلبي احتياجات المستخدمين حيث يتميز هذا الهاتف بأداء قوي وتصميم أنيق مما يجعله خيارا مثاليا لمحبي التكنولوجيا والابتكار في هذه المقالة نستعرض مواصفات هاتف Realm GT6 وسعره المتوقع في الأسواق العالمية مع التركيز على المزايا التي تجعله يتفوق على منافسيه في الفئة نفسها.

مواصفات هاتف Realme GT6

هاتف Realme GT6 يأتي بتقنية ذكاء اصطناعي متطورة ويقدم مواصفات مميزة إليك تفاصيل السعر والمواصفات المتوقعة:

يصل حجم الشاشة إلى 6.8 بوصة

تصل دقة الشاشة إلى 2400 × 1080 بكسل

شاشة الهاتف من نوع AMOLED

كما أن معدل التحديث 120 هرتز

من أهم مميزات الهاتف أنه يحتوى على معالج Snapdragon 8 Gen 3

تصل ذاكرة الهاتف الى RAM: 12/16 جيجابايت

التخزين الداخلي للهاتف 256/512 جيجابايت (يدعم للتوسعة عبر microSD)

الكاميرا الخلفية الرئيسية الموجودة للهاتف تصل دقتها إلى 108 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية للهاتف تصل دقتها إلى 32 ميجابكسل

تصل سعة البطارية الى 5000 مللي أمبير

الهاتف يدعم الشحن السريع 65 واط

نظام التشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI

تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والتقاط الصور.

يحتوى الهاتف على مستشعر بصمة تحت الشاشة.

من أهم مميزات الهاتف أنه مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

كما أن الهاتف يقوم بدعم شبكات 5G.

يحتوى الهاتف على صوت ستيريو عالي الجودة.

سعر هاتف Realm GT6

من المتوقع أن يكون سعر Realm GT6 حوالي 600-800 دولار أمريكي ويختلف السعر بناء على السوق والمواصفات المختارة.