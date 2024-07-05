“هُنــــا 675 منصــب“ كيفية التسجيل في وظائف المحافظة السامية للرقمنة 2024 بالجزائر sondage.hcn.gov.dz

يتساءل عدد كبير من المواطنين حول وظائف المحافظة السامية للرقمنة بالجزائر حيث أن الحكومة الجزائرية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير مستوى اقتصادي أفضل للمواطنين لذلك قامت بتوفير عدد من الوظائف الخالية والتي سوف يحصل المواطن من خلالها على رواتب مجزية وهذا من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد في الوقت الحالي، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وظائف المحافظة السامية للرقمنة بالجزائر

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة عن وجود عدد من الوظائف الخالية والتي تناسب جميع المواطنين، وأوضحت أن الرواتب تبدأ من 74000 دينار جزائري، كما أنها أكدت على تقديم السير الذاتية الخاصة بالمتقدمين وهذا من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمحافظة، ويجب على المتقدم أن يكون لديه الخبرات والمهارات الكافية التي تؤهله للقبول، والجدير بالذكر أنه يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها ويجب أن تكون تلك الشهادة معتمدة من قبل الجهات التعليمية المسؤولة، يجب العلم أن التقديم على الوظائف متاح في الوقت الحالي وسوف يتم وقف قبول الطلبات يوم 6 من يوليو الساعة 12 ظهرا.

الوظائف المتاحة في المحافظة السامية للرقمنة

قامت الجهات المعنية بالإعلان عن تخصصات وظائف المحافظة السامية للرقمنة وهي كالتالي: