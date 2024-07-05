رابط التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2024-2025 الجزائر والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين والطلاب في شتى المحافظات الجزائرية عن رابط التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2024-2025 الجزائر، التي تعد من أهم وأشهر المؤسسات التعليمية في الجزائر لأنها تؤهل الطلاب للالتحاق بأفضل الوظائف بعد التخرج، هذا بالإضافة إلى حصول الطلاب على دورات تدريبية في فنون القتال وفرصتهم المميزة للإنضمام في صفوف الجيش الوطني الجزائري، وأعلنت إدارة المدرسة عن توفير رابط الكتروني للتسجيل ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط التسجيل والشروط المطلوبة…..

شروط التقديم في مدرسة أشبال الأمة بالجزائر

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في مدرسة أشبال الأمة بالجزائر للعام الدراسي 2024-2025.

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

وأن يكون مقيم في الجزائر إقامة دائمة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

أن يجتاز المتقدم اختبارات الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم من مواليد عام 2009 فأكثر.

التقديم متاح للذكور والإناث.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل لا يقا عن 12/20 في تخصص العلوم والتكنولوجيا.

رابط التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2024-2025 الجزائر

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن أنه من المقرر أن يتم فتح ياب التسجيل في مدة أشبال الأمة بالجزائر بداية من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، حتى يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمدرسة وإليكم خطوات التسجيل …