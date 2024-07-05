الرز والمكرونة والعيش هينقطعوا!!.. خبر هام لهؤلاء المواطنين قبل الإيقاف

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الأسباب التي تعمل علي إيقاف وعطل البطاقة التموينية الشخصية التي من خلالها يتم صرف السلع التموينية المدعمة من قبل الحكومة والخبز المدعم للمواطنين، لذا يجب علي جميع المواطنين أخذ الحذر والاهتمام لكي لا يتم إيقافها عبر هذه السطور سنوضح لكم اهم الأسباب الشائعة التي تعمل علي إيقاف البطاقة التموينية في السطور التالية ابقوا معانا.

اعرف أسباب البطاقة التموينية عن صرف المقررات التموينية

البناء في المخالفات مثل البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية.

في حاله امتلاك المواطن حيازة زراعية بوجود بقعه ارض زراعية كبيرة.

في حالة اذا تم ثبوت بان المواطن يتقاضى راتب عالي اكثر من مبلغ 9500 جنيه.

عدم صرف السلع التموينية والخبز لمدة تصل إلي 6 اشهر ففي هذه الحالة يتم إيقاف البطاقة التموينية علي الفور فان هذا يدل علي سفر المواطن خارج البلاد المصرية فسيتم إيقافها علي الفور لان من شروط صرف السلع التموينية وجود المواطن بأي محافظة داخل البلاد المصرية.

استكمال حالات ايقاف البطاقة التموينية