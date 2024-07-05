“كلها أيام وتُفرج” موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، خاصة بعد القرار الصادر من وزارة المالية بتبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024، وتعد هذه القرارات من أكثر الأمور التي تنال على اهتمام وبحث الملايين من المواطنين،كونها مصدر الدخل الوحيد لهم ، ومن خلال هذا المقال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تتزايد عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، والتي أعلنت عنه وزارة المالية أنه سوف يكون في يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 ومن المقرر أن يستمر حتى 25 يوليو من نفس الشهر، وذلك لكافة موظفي الخدمة المدنية ومن المقرر أن يتم صرف المتأخرات للموظفين في يوم 10 و11 يوليو 2024، وأكدت الوزارة إلى أن المرتبات سوف تكون متاحة أمام العاملين والموظفين بالدولة من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في المواعيد المعلن عنها وشددت الوزارة على العاملين والموظفين ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات للحد من انتشار الأمراض والفيروسات .

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة في عام 2024

كما أعلنت وزارة المالية عن الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادة الجديدة لعام 2024، والتي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت كالتالي: